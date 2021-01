CAMPAGNA DI VACCINAZIONI

ROVIGO La campagna vaccinale è partita a pieno ritmo anche in Polesine e già entro la fine di gennaio si dovrebbe completare la prima somministrazione per circa 8mila persone, con i primi vaccinati che già avranno iniziato a ricevere la seconda, prevista a una distanza di 21 giorni. Dopo la giornata simbolica di domenica 27 dicembre, con la vaccinazione dei primi 40 operatori sanitari, in concomitanza con quanto avvenuto in tutta Italia e in tutta Europa, il 30 dicembre è arrivato alla Farmacia ospedaliera di Rovigo il primo carico da 3mila dosi di vaccino Pfizer/Biontech, che già il 31 sono state inoculate ai primi 420 operatori sanitari, secondo le tabelle predisposte sulla base della maggiore esposizione al rischio, nei tre punti vaccinali attivati negli ospedali di Rovigo, Adria e Trecenta. Altrettanti ne saranno vaccinati oggi, dopo la pausa di Capodanno, per arrivare così a 840 operatori sanitari.

LE PRIORITÀ

Secondo le indicazioni ministeriali e regionali, ha spiegato il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella le prime dosi di vaccino serviranno per «una popolazione target rappresentata dal personale del Sistema sanitario regionale, al quale andrà il 24% delle dosi, dal personale delle strutture private e private accreditate, al quale andrà il 6%, dal personale sanitario territoriale, medici di medicina generale, pediatri, odontoiatri, Usca, guardie mediche, ai quali andrà un altro 24%, e da ospiti ed operatori delle Rsa per i quali è riservato il 48% delle dosi».

STRUTTURE PER ANZIANI

Oggi partirà anche la vaccinazione nelle Rsa, alle quali è stata riservata circa metà delle prima 3mila dosi. I primi saranno ospiti e operatori delle case di riposo di Trecenta, Fiesso Umbertiano e Porto Viro, domani toccherà a quelli della Casa di Cura Città di Rovigo, lunedì, infine, a quelli delle case di riposo di Stienta e Canaro. In totale di tratta di altre 780 persone. Dall'anamnesi di cinque operatori di Adria è emersa una loro ipersensibilità allergica e, precauzionalmente, visto che è così consigliato, sono stati esclusi da queste prime vaccinazioni, venendo sostituiti da altrettanti colleghi.

PRIMA REAZIONE

Una prima reazione si è invece verificata in una Oss dell'ospedale di Trecenta. «La registriamo perché è giusto fare tutto con la massima scrupolosità sottolinea Compostella , ma fortunatamente è stata una reazione lieve, immediatamente trattata con cortisone e antistaminico e la persona si è subito sentita meglio. Le si era leggermente gonfiata la gola, una situazione che può anche essere legata a una situazione di stress emotivo piuttosto che ad una reazione allergica vera e propria. Comunque, nella massima trasparenza abbiamo immediatamente provveduto a segnalare il tutto. È una reazione che può tipicamente verificarsi per ogni vaccino, tanto che per qualsiasi vaccinazione, dopo la somministrazione, si viene sempre invitati a rimanere sul posto per almeno in quarto d'ora proprio per verificare eventuali insorgenze di reazioni. Nulla di grave, fortunatamente. Questo vaccino è efficace e sicuro e rappresenta una preziosa arma di prevenzione per fronteggiare questa pandemia. La vaccinazione è volontaria, però mi attendo un'adesione più ampia possibile perché stiamo parlando di una campagna salvavita e abbiamo visto il tributo di morti e sofferenze, anche sociali ed economiche, che abbiamo dovuto pagare al Covid».

COPERTURA TOTALE

La somma dei vaccini inoculati è la metà rispetto al totale di 3mila dosi, perché per scelta aziendale, come spiegato dal direttore generale, «dal momento che il vaccino è efficace dopo una doppia somministrazione, abbiamo deciso di utilizzare le prime dosi di gennaio per completare la doppia inoculazione garantendo la totale copertura ai soggetti scelti». Ma il rifornimento dovrebbe avvenire con cadenze regolari. Altre 3mila dosi dovrebbero arrivare già. In tutto, entro il 25 gennaio arriveranno in Polesine 13.650 dosi, anche se dopo l'indicazione dell'Aifa sulla possibilità di recuperare una sesta dose per ogni fiala di vaccino, dovrebbero esserci circa 2.600 dosi in più, consentendo di vaccinare, nel primo mese, oltre 8mila persone.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA