Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SPORTROVIGO Lo sport rodigino vuole battere il Coronavirus: pallacanestro, pugilato e pattinaggio ripartono o continuano in città. Sono quasi 250 gli atleti in forza alla Rhodigium Basket per la stagione agonistica 2021-2022. Un'annata che si preannuncia intensa e, si spera, possa coincidere con il rilancio della pallacanestro dopo due anni segnati dall'emergenza Covid-19. La presidente Maria Paola Galasso: «Sono favorevole al Green Pass...