ROVIGO L'inizio della campagna di vaccinazione antinfluenzale sarà anticipato quest'anno rispetto alla tradizionale partenza in novembre, davanti alla contemporanea emergenza coronavirus. E così le 84 farmacie private del Polesine ribadiscono la massima disponibilità a partecipare alla campagna per dare «un contributo fondamentale e indispensabile alla salute pubblica, specialmente nel periodo assai critico che si sta attraversando», spiega Claudia Pietropoli, presidente provinciale di Federfarma e vicepresidente regionale dell'associazione dei proprietari e titolari di farmacia.

«Grazie anche - aggiunge Pietropoli - alla nostra capillarità saremo in grado di gestire al meglio la ricezione e la distribuzione del vaccino, considerando che spesso siamo l'unico presidio ancora esistente in alcune realtà rurali». Anche in Polesine dunque si è pronti a ricevere dal Servizio sanitario regionale i vaccini antinfluenzali e a dispensarli alla popolazione. «Attendiamo la decisione della Regione», spiega Federfarma Veneto attraverso il presidente Andrea Bellon. Vaccinarsi contro l'influenza stagionale - sostiene l'associazione - sarà quest'anno ancora più importante e fondamentale per la salute pubblica. Allo stato attuale la produzione dei vaccini è stata totalmente assorbita dalle richieste, aumentate in media del 50 per cento, e avanzate su tutto il territorio nazionale dalle Regioni, ma le farmacie sono da subito pronte a fare da tramite fra il Servizio sanitario nazionale e i cittadini».

«L'avvenuta vaccinazione stagionale - continua il presidente Bellon - consentirà al personale medico una diagnosi più veloce dei casi sospetti di Covid-19 e come sempre tutelerà dal virus dell'influenza, che può risultare molto grave per la salute soprattutto dei soggetti a rischio, come bambini, anziani e pazienti con diverse patologie, prime fra tutte quelle respiratorie e cardiocircolatorie. Non solo: vista la ripresa della pandemia sarà molto importante cercare di non gravare ulteriormente, laddove si può, sulla sanità territoriale. E la prevenzione dell'influenza stagionale è senz'altro l'arma più efficace».

LA COPERTURA

In Italia la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019-2020 ha registrato una copertura del 54,6 per cento nella popolazione sopra i 65 anni: un risultato in crescita rispetto alla campagna precedente, alla quale avevano aderito 53 anziani ogni 100, ma ancora inferiore all'obiettivo minimo del 75%. Nella popolazione generale la copertura è stata del 16,7 per cento rispetto al 15,8 della campagna precedente.

