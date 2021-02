L'EMERGENZA

ROVIGO L'incognita sul numero di dosi di vaccino disponibili e la prospettiva di dover mantenere attivi i centri territoriali per la somministrazione per un anno preoccupa alcuni sindaci polesani, che guardano con speranza e con pragmatismo all'avvio della campagna vaccinale. Da lunedì prenderà il via la fase 2 con la somministrazione del vaccino alla popolazione, iniziando dai nati nel 1941 che riceveranno la lettera d'invito in questi giorni, ma inizialmente questa avverrà solo in alcuni dei centri individuati dall'Ulss 5.

FASE DUE

La scarsità di dosi a disposizione, infatti, probabilmente imporrà un ridimensionamento della tabella di marcia aprendo per le prime due settimane solo i centri di Rovigo, che accoglierà le vaccinazioni al Censer, di Adria e di Trecenta e Castelmassa. In questi giorni la dirigenza dovrebbe avere un quadro più preciso circa le dosi in arrivo, e a seconda del numero potranno essere rivisti i piani. Si calcola dunque che si potrebbe dover attendere il mese di marzo per iniziare a vaccinare i cittadini che saranno invitati, a seconda del comune di residenza, a presentarsi nei centri vaccinali di Porto Viro, allestito nella sala Eracle, nel palazzetto dello sport di Porto Tolle e nel palasport di Lendinara. «Si parte lunedì somministrando solo nella mattinata fino alle 14, speriamo che successivamente ci sia maggiore disponibilità di dosi per arrivare ad ampliare fino a 14 ore al giorno», è l'auspicio del sindaco di Trecenta Antonio Laruccia, che auspica anche un alto livello di adesione da parte della popolazione. Nel centro vaccini individuato al piano terra dell'ospedale San Luca confluiranno gli abitanti di Trecenta e di altri sette comuni, e il Comune e le associazioni locali si preparano a dare supporto agli anziani che non possono spostarsi autonomamente.

CARENZA DI DOSI

Si dice sconfortato da quello che si prospetta un avvio rallentato per la carenza di dosi il sindaco di Castelmassa Luigi Petrella, che ha allertato l'Associazione volontari polesana per il trasporto delle persone non autonome e ha messo a disposizione l'ex mercato coperto per il centro vaccinale.

«Una sede in cui a novembre, per l' antinfluenzale, sono state vaccinate 500 persone in una mattinata dice Ora invece, nella guerra che stiamo combattendo, rischiamo di andare a rilento perché dipendiamo dalle case farmaceutiche. Mi sconvolge il fatto che lo Stato non abbia pensato di produrre il vaccino pagando le royalty sul brevetto, e mi preoccupa il fatto che l'Ulss abbia chiesto la disponibilità del mercato coperto per ben un anno». Una tempistica riferita anche dal sindaco di Porto Viro Maura Veronese, che ha messo a disposizione la sala Eracle e commenta laconicamente sostenendo che per ora si stia parlando di cose ancora non definite.

«Per ora abbiamo ricevuto solo una comunicazione in cui si dice che si inizierà non prima del 22 febbraio, null'altro. Siamo disponibili, ma se mancano le dosi non c'è molto da fare. Peraltro ci hanno chiesto la disponibilità della sala per un anno, francamente vorrei poter tornare alla normalità prima». Più ottimista il sindaco di Lendinara Luigi Viaro, che ha messo a disposizione il palazzetto dello sport per accogliere un bacino di 40mila persone.

«Come polesani abbiamo ottenuti grandi risultati, basti pensare che nelle case di riposo ora sono tutti vaccinati e i contagi sono scesi a 40 nel complesso sostiene . Nel week end predisporremo il palasport perché tutto sia pronto per la prossima settimana, confidiamo che le dosi del vaccino possano arrivare e si possa iniziare. Come ente locale amplificheremo la comunicazione rivolta agli anziani e grazie al volontariato penseremo al trasporto per chi non ha mezzi o parenti con cui spostarsi, mettendo a disposizione un numero telefonico dedicato».

Oggi pomeriggio si terrà una riunione della Conferenza dei sindaci dell'Ulss 5 in cui si farà il punto della situazione in vista dell'avvio delle operazioni, con la speranza che possa esserci anche qualche buona nuova circa le forniture delle dosi.

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA