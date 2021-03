Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Un'interruzione di tre giorni le cui conseguenze si faranno sentire a lungo. Ieri, infatti, è arrivato, come era prevedibile, il nuovo via libera alla somministrazione del vaccino Astrazeneca, ma tutta la campagna vaccinale in Polesine è da riorganizzare. Ormai la programmazione di questa settimana è saltata, ma già da domani, teoricamente, potrebbero essere recuperate le prenotazioni saltate. In particolare, quelle del...