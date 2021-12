PANDEMIA

ROVIGO Oggi inizieranno le prime somministrazioni di vaccini ai bambini fra i 5 e gli 11 anni, con appositi percorsi dedicati nei tre ospedali di Rovigo, Adria e Trecenta, da parte dei pediatri di libera scelta che hanno dato la propria disponibilità. I prenotati alle 15 di ieri erano già arrivati a 1.082, su un totale di posti disponibili fino al 5 gennaio pari a 2520. Intanto, però, non da cenno di allentarsi il nuovo pesante abbraccio del virus che sta stringendo tutto il Paese, ed il Veneto in particolare, nella sua infausta morsa. Anche ieri sono emersi altri 113 contagi, facendo crescere ancora verso l'alto la curva epidemica. E anche il numero di ricoverati ha fatto un ulteriore passo in avanti, arrivando al raddoppio esatto dei pazienti nel giro di metà mese: il primo dicembre i ricoverati erano 35, ieri sono saliti a 70. Nei primi quindici giorni di dicembre i contagi accertati sono stati invece 1.486, praticamente un centinaio ogni giorno. Numeri che, purtroppo, si erano registrati solo nel corso della seconda ondata, che si era abbattuta anche sul Polesine a fine novembre dello scorso anno e si era poi lentamente ritirata fra aprile e a maggio.

I RICOVERATI

Dei 70 ricoverati, 5 sono in Terapia intensiva, 38 in Area medica e semintensiva pneumologica e 17 nell'ospedale di comunità Covid, per quanto riguarda l'ospedale di Trecenta, ormai tornato praticamente interamente Polo Covid, mentre all'ospedale di Rovigo ci sono 8 pazienti in Malattie infettive, uno in Psichiatria ed una neomamma in Ostetricia e Ginecologia. A rendere più pesante la pressione sul sistema ospedaliero polesano anche le difficoltà dell'Ulss Euganea che ha chiesto soccorso per quanto riguarda i pazienti non Covid di Schiavonia, tornato a propria volta integralmente Covid Hospital. Sul fronte meramente epidemico, da notare come delle 113 nuove positività di giornata, 87 siano state accertate in persone già tracciate ed in quarantena preventiva, a conferma di come lo sforzo dell'Ulss Polesana sul sistema di contact tracing stia permettendo di reggere ancora il passo del virus. Non a caso hanno superato il muro delle tre migliaia le persone che si trovano in isolamento domiciliare, 3.068. Le nuove guarigioni, invece, sono state 81, così che sono saliti a 1.414 i polesani attualmente positivi. In calo le positività nelle Rsa e va evidenziato come, a parte un anziano che è stato ricoverato per la comparsa di sintomatologia correlata, gli altri tre ospiti abbiano superato indenni il contagio. In questo momento restano quindi 12 positività: due ospiti della Residenza Sant'Anna di Villadose e sette della casa di riposo di Rosolina, oltre a un operatore del Csa di Adria, uno della Casa Albergo di Lendinara e uno della casa di riposo di Papozze. Un anno fa esatto i numeri erano decisamente più neri: oltre ad 83 nuove positività, sei sole delle quali in persone già tracciate, si contavano infatti tre decessi e 123 ricoverati, 5 dei quali in Terapia intensiva e ben 100 in Area medica e semintensiva al San Luca, arrivando quindi all'intera saturazione del quarto piano. Gli ospiti delle Rsa positivi erano 235 e gli operatori 92.

VACCINAZIONI

Ecco, allora, che emerge l'importanza del vaccino, sulla quale è fortissimo l'impegno dell'Ulss Polesana: oltre al nuovo ulteriore sforzo sulle vaccinazioni pediatriche, martedì le somministrazioni sono state 2.529, 85 delle quali nuove prime dosi, anche alla luce dell'allargamento dell'obbligo vaccinale entrato in vigore da ieri. Le terze dosi, intanto, sono arrivate a quota 54.887.

Francesco Campi

