ROVIGO Tutti vogliono il vaccino. Boom di richieste per l'anti-influenzale in provincia, ma i cittadini dovranno armarsi di pazienza e sperare che in farmacia arrivino dosi per tutti. Al momento si attende la prima fornitura, ma i numeri sono veramente bassi e i medici anticipano che si farà fatica ad accontentare tutte le richieste dei cittadini. I soggetti più deboli (bambini, anziani over 60 e soggetti fragili con patologie) si possono invece rivolgere ai pediatri e ai medici di base. Gli altri cittadini, invece, sono in una lunga lista d'attesa delle farmacie.

RICHIESTE PRESSANTI

Intanto i professionisti sbottano e chiedono maggiori approvvigionamenti per fronteggiare le tantissime richieste. La Centrale del dottor Ildo Narsi di Porto Tolle spiega che «secondo le ultime informazioni, gli anti-influenzali dovrebbero arrivare tra fine novembre e inizio dicembre, dato che il picco dell'influenza è previsto tra fine dicembre e le prime settimane di gennaio. Lo scorso anno erano stati consegnati 68mila vaccini alle farmacie del Veneto, non sappiamo i numeri attuali. Abbiamo già preso molte prenotazioni, un 42% in più rispetto a un anno fa: proveremo a soddisfare le esigenze di tutti, sperando arrivino vaccini a sufficienza».

ALLA FINESTRA

La farmacia San Bortolo di Rovigo rimane in stand by. «Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale e non sappiamo quando saranno disponibili le prime dosi. La richiesta è elevatissima e riguarda le varie fasce d'età: dalla pediatrica agli adulti in età lavorativa che non possono avere accesso ai vaccini riservati alle fasce più fragili».

FORNITURE ESIGUE

Non usa tanti giri di parole il dottor Guido Bonetto, titolare dell'omonima farmacia di Badia. «La situazione è disperata, ci sono ritardi ingiustificabili. Addirittura dallo scorso maggio si sottolineava l'importanza del vaccino anti-influenzale, ma le aziende produttrici sono arrivate impreparate e non capiamo perché ci siano così poche scorte. A livello regionale, con la prima fornitura, dovrebbero essere disponibili solo 30mila vaccini da dividere per tutte le 1.200 farmacie del Veneto. Stiamo raccogliendo le prenotazioni da un mese e mezzo, all'inizio si pensava che il vaccino potesse arrivare a fine ottobre, invece i tempi d'attesa sono slittati. Molte dosi sono state destinate al Servizio sanitario nazionale e poche alle farmacie, siamo in difficoltà».

Fioccano le domande pure per i saturimetri, che servono a misurare l'ossigenazione del sangue. «Quelli si trovano sempre - osserva Bonetto - e i prezzi sono più bassi, né abbiamo difficoltà a procurare termoscanner e mascherine».

LISTE D'ATTESA

Analoghi problemi sono stati riscontrati alla farmacia Serenissima di Giacciano con Baruchella. Il dottor Alberto Melloncelli, neo eletto presidente dell'Ordine dei farmacisti, avverte la comunità: «Abbiamo un lungo elenco di prenotazioni, almeno 200 persone. Non sappiamo quanti vaccini arriveranno e quante richieste riusciremo a soddisfare, perché i primi numeri che circolano sono irrisori e si parla di appena venti dose riservate a ogni farmacia, gran parte degli anti-influenzali sono stati opzionati dalle Regioni. Sappiamo che i medici di base stanno esaurendo le prime forniture per anziani e soggetti a rischio. Gli altri cittadini che non hanno diritto al vaccino fatto dal medico di base si possono rivolgere alle farmacie, tra l'altro ancora non siamo stati informati sulle tempistiche esatte».

A causa della pandemia, il numero di richieste per il vaccino è sensibilmente aumentato negli ultimi mesi, come spiega Melloncelli. «Negli ultimi anni, anche per i No Vax, la richiesta era diminuita e acquistavamo meno scorte per la libera vendita. Ora invece i No Vax sono spariti dalla circolazione e le richieste sono moltie».

L'unico aspetto positivo, al momento, «è legato all'approvvigionamento di saturimetri e mascherine, di certo non mancano».

Lo scenario futuro spaventa ancor di più il dottor Melloncelli. «Quando arriverà il vaccino anti-Covid, le farmacie in che situazione si troveranno? Sono pessimista. Siamo legati alla politica, siamo finiti nelle mani del commissario Arcuri».

Alessandro Garbo

