PROFILASSIROVIGO Dalla settimana prossima sarà possibile prenotare la vaccinazione anti-Covid anche in farmacia, con le prime somministrazioni previste ad inizio luglio, ma con qualche cambiamento rispetto ai programmi iniziali: si partirà infatti con il siero Johnson & Johnson per gli over 60 che ancora non hanno aderito alla campagna, mentre per la vaccinazione rivolta ai più giovani sarà necessario attendere ancora, dovendo dare la...