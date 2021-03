ROSOLINA

Per assicurarsi che le lettere di convocazione per la vaccinazione contro il Covid-19 raggiunga effettivamente le persone interessate, è stata coinvolta anche la Protezione Civile. Con un intervento capillare, porta a porta, i volontari hanno consegnato a tutti i cittadini nati negli anni 1939, 1940 e 1941, l'invito diramato dall'azienda Ulss 5 Polesana contenente tutte le modalità per aderire alla campagna di vaccinazione.

Per i cittadini di Rosolina, le operazioni si svolgeranno presso la sala Eracle di Porto Viro nella prima settimana di marzo. Sulla base della disponibilità dei vaccini e delle priorità programmate, a seguire verrà il turno delle altre classi di ultraottantenni e delle varie altre categorie, per arrivare a vaccinare tutti.

Da parte dell'amministrazione comunale, oltre a chiedere ai cittadini di aspettare pazientemente il proprio turno e nel frattempo di continuare a rispettare con scrupolo le tre semplici regole dell'uso della mascherina, dell'igienizzazione delle mani e il rispetto del distanziamento, nell'occasione viene ringraziata la Protezione Civile per l'ennesima dimostrazione di generosità e solidarietà dimostrata. Un encomio che, il 20 febbraio scorso, era stato rivolto a tutto il personale sanitario in occasione della giornata nazionale a loro dedicata, cui erano stati associate anche tutte le forze dell'ordine e le associazioni di volontariato.

Enrico Garbin

