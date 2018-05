Vaccini: i 15 sospesi sono tutti in classe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUOVI OBBLIGHIROVIGO Sono 15 i bambini che frequentano i Nidi e le Scuole dell'infanzia paritarie in Polesine raggiunti, in questi giorni, dalla lettera di sospensione in quanto non in regola con i vaccini. Da ieri infatti, secondo la circolare regionale, scattava l'obbligo dei dirigenti scolastici di escludere dalle scuole i figli dei genitori cosiddetti irriducibili, ossia coloro che continuano, nonostante i richiami formali dei dirigenti scolastici e dell'Ulss 5, a non vaccinare o concludere l'iter della profilassi obbligatoria prevista,...