SANITÀROVIGO Appuntamento con il vaccino: altri 9.300 posti sono stati messi in prenotazione ieri pomeriggio e, fin dai primi minuti, nonostante non ci fosse stato nessun annuncio preventivo, è scattata la corsa alla prima data utile. Dalle 16 alle 18, in appena due giri di lancette, si sono prenotati in oltre 3.500 per ricevere la prima dose, praticamente uno ogni due secondi. Persone di ogni età, visto che ora non sussistono più limiti...