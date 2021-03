VACCINI AI PROF

ROVIGO I centri vaccinali di Lendinara, Porto Viro e Castelmassa apriranno le porte al personale scolastico per alcuni pomeriggi per soddisfare le tante richieste, affiancando i tre centri già coinvolti nella campagna vaccinale dell'Ulss 5 dedicata al mondo della scuola. Procedono a passo spedito le prenotazioni per il vaccino contro il Covid-19 per insegnanti e personale Ata delle scuole polesane, che hanno registrato un sold out degli appuntamenti a Rovigo e l'esaurimento quasi totale di quelli per il centro vaccinale di Adria.

BOOM DI ISCRIZIONI

Partita mercoledì con un vero e proprio boom iniziale, la fase delle adesioni e prenotazioni per insegnanti e personale Ata delle scuole polesane relativa alla campagna vaccinale organizzata per loro dall'Ulss 5 prosegue con un ritmo sostenuto. Se già a metà della prima giornata erano totalmente esauriti i posti disponibili per il personale scolastico nel Centro di vaccinazione di popolazione di Rovigo, predisposto al Censer, anche per il centro di Adria nella sala Caponnetto sono rimasti pochissimi posti. L'Ulss, probabilmente per andare incontro alle tante richieste catalizzate dal centro vaccinale al Censer, ha aggiunto nel sistema di prenotazione le disponibilità di alcuni appuntamenti per il pomeriggio di sabato 13 marzo, in cui forse inizialmente non era previsto il funzionamento del centro. Il personale scolastico che non ha ancora provveduto a prenotare tramite il portale web può optare per il centro vaccinale di Trecenta all'interno dell'ospedale San Luca, che ha ancora una ventina di slot orari disponibili e come il Censer offre la possibilità di vaccinarsi anche il sabato pomeriggio, ma non solo. Da ieri pomeriggio, infatti, nel sistema di prenotazione (che in sostanza trae spunto dal già collaudato sistema del Cup online per consentire di programmare le vaccinazioni) risultano infatti disponibili anche i Centri di vaccinazione di popolazione di Lendinara, Castelmassa e Porto Viro. Se ne deduce che evidentemente i tre centri periferici inizialmente non coinvolti nella campagna vaccinale per il mondo della scuola, che avrebbe dovuto confluire interamente su Rovigo, Adria e Trecenta, si preparino ad aprire le porte a insegnanti, personale amministrativo e tecnico e collaboratori scolastici nelle ore pomeridiane. Il centro vaccinale allestito nel palazzetto dello sport di Lendinara dedicherà al personale scolastico i pomeriggi del 10, 11 e 12 marzo, nelle stesse giornate anche quello predisposto nel mercato coperto di Castelmassa accoglierà il personale del settore per le iniezioni. In sala Eracle a Porto Viro, invece, i lavoratori della scuola possono andare il 9, l'11 e il 12 marzo secondo quanto si evince dal portale web dell'azienda sanitaria.

Entrerebbero in campo, insomma, anche i tre Cvp che hanno aperto i battenti lunedì con un'attività solo nelle ore del mattino per la vaccinazione degli anziani nati nel 1941, 1940 e 1939. Per il mondo della scuola le prenotazioni sono aperte fino al 17 marzo e le vaccinazioni prenderanno il via lunedì prossimo, per concludersi il 19 marzo. La platea potenziale di persone da vaccinare è complessivamente di 3.500 persone e il vaccino che sarà inoculato è quello prodotto da AstraZeneca, idoneo per le persone fino a 65 anni fatta eccezione per i soggetti estremamente vulnerabili. Per il personale scolastico over 65 dovranno essere utilizzati i vaccini Pfizer o Moderna.

Ilaria Bellucco

