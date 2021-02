LE VACCINAZIONI

ROVIGO Sarà il San Luca di Trecenta, che in quest'anno è stato il baluardo della resistenza polesana al Coronavirus e che simbolicamente aveva ospitato anche la giornata inaugurale della campagna vaccinale, il 27 dicembre, il centro di vaccinazione di popolazione che mancava per chiudere il quadro delle sette sedi decise per le cinque aree in cui è stata suddivisa la provincia in vista dell'imminente nuova fase della vaccinazione, che si estenderà agli ultraottantenni, ai farmacisti e ai donatori di sangue.

LE CONVOCAZIONI

Si parte lunedì 15 e già giovedì sono state spedite le prime 585 lettere di invito per altrettanti nati nel 41 e residenti nei tre comuni di Rovigo, Adria e Trecenta, i primi a ricevere il vaccino di questo nuovo passo avanti della vaccinazione. «L'Azienda Ulss 5 Polesana è la formula che compare nelle lettere - la invita a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid-19 che è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire la malattia Covid-19, causata dal Coronavirus. La vaccinazione è gratuita e raccomandata a tutta la popolazione». Nella stessa lettera c'è anche una scheda di autoanamnesi, ovvero domande generali sullo stato di salute, da compilare eventualmente con l'aiuto del medico di famiglia, da consegnare al momento della vaccinazione, oltre a una serie di informazioni sul vaccino. C'è poi, ovviamente, l'indicazione di luogo, data e orario in cui presentarsi e la calda raccomandazione, nel caso di impossibilità o non volontà di partecipare alla seduta vaccinale, di contattare, entro 48 ore, il numero verde 800.93.88.80. Questo perché, spiega il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, altrimenti si correrebbe il rischio di sprecare dosi preziose che, al momento continuano a scarseggiare e sono il primo limite alla nuova fase, che partirà, appunto, con numeri ridotti.

260 al giorno

«Inizieremo con i centri di Rovigo, Adria e Trecenta-Castelmassa per le prime due settimane, perché non abbiamo al momento vaccino a sufficienza per fare più di 260 vaccinazioni al giorno. La prossima settimana noi non sappiamo ancora se arriveranno 3mila dosi come previsto o 1.170 come possibile. Lo sapremo solo martedì o mercoledì, quando arriverà. Vista l'incertezza, dobbiamo fra l'altro conservare le dosi per le seconde somministrazioni».

I CENTRI PRESCELTI

Le sedi sono quella di Rovigo al Censer, quella di Adria al centro commerciale Il Porto, quella di Lendinara al palazzetto dello sport, quella doppia di Porto Viro, nella sala Eracle, il giovedì, venerdì e sabato e al palazzetto dello sport di Porto Tolle dal lunedì al mercoledì, e quella, sempre doppia, di Castelmassa, all'ex mercato coperto, dal lunedì al mercoledì e di Trecenta, dal giovedì al sabato, appunto al San Luca. «Dopo molte valutazioni abbiamo optato per un'area dell'ospedale alla quale si accede in maniera separata rispetto all'entrata principale, con un suo percorso dedicato completamente separato del polo Covid, adeguata per spazi e caratteristiche».

Per chi abbia problemi di trasporto, l'indicazione è di rivolgersi al proprio Comune, mentre le persone impossibilitate a muoversi perché allettate saranno vaccinate a domicilio: «Sono 261 i nati nel 41 che dalle informazioni che abbiamo sono allettate: a queste persone e alle loro famiglie dico subito che saranno contattate dai nostri operatori con lettera e telefonicamente», sottolinea il dg mettendo in guardia dal rischio di truffe.

DOSI SOMMINISTRATE

Intanto, però, va ancora avanti la fase 1-A: il totale dei vaccinati è arrivato a 7.626, perché sono riprese, sempre con il limite delle dosi disponibili, grazie ai vaccini di Moderna, le nuove somministrazioni di prime dosi agli operatori sanitari, e perché nel secondo giro nelle Rsa si sono registrate ulteriori adesioni fra chi al primo giro non aveva voluto vaccinarsi, così che la percentuale di dissenso degli operatori della Rsa è scesa del 9 al 6%. Sono arrivate invece a circa 6.700 le persone che hanno completato il percorso per l'immunizzazione ricevendo anche la seconda somministrazione. «Nelle prime dosi effettuate puntualizza Compostella - abbiamo avuto solo 15 modeste reazioni, nelle seconde dosi 60 segnalazioni, ma sempre reazioni non importanti, soprattutto febbre, dolori muscolari ma nessuna reazione grave».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA