LOTTA AL COVIDROVIGO Ancora una volta lo zero è durato lo spazio di una giornata: dopo una domenica senza di nuove positività, ieri sono invece emersi altri due contagi, entrambi in persone già poste in quarantena. Questo fa sì che la discesa del numero dei polesani attualmente positivi sotto quota 30 si allontani nuovamente, perché ieri non sono state accertate nuove guarigioni ed il loro numero è così risalito a 34. Anche l'incidenza...