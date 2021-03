PIANO VACCINAZIONI

ROVIGO Ore convulse, con i centri di vaccinazione che, all'improvviso, hanno chiuso i battenti, con il personale scolastico che era stato convocato per la somministrazione della prima dose rimandato a casa. E la programmazione che salta, dalla possibilità dell'estensione in fascia serale delle vaccinazioni all'obiettivo di arrivare, nell'ultima settimana del mese, a raddoppiare la quota di inoculazioni settimanali, da 10mila a ben 20mila, passando per il coinvolgimento dei medici di medicina generale. Ovvero tutto quanto era stato tratteggiato meno di 24 ore prima dal direttore generale Patrizia Simionato, in uno scenario che sembrava volgere al meglio e che, a conti fatti, lasciava ipotizzare la completa copertura dei 210mila polesani vaccinabili nel giro di tre mesi.

DOCCIA FREDDA

Invece anche in Polesine ha fatto subito sentire i suoi pesanti effetti la sospensione precauzionale decisa nel primo pomeriggio di ieri dall'Aifa per tutti i lotti di vaccino Astrazeneca, dopo che già giovedì scorso era stato disposto il divieto di utilizzo, sempre in via precauzionale, del lotto ABV2856 del vaccino Astrazeneca e dopo che nella mattinata, la Procura di Biella aveva disposto il sequestro delle dosi del lotto ABV5811 per la morte sospetta di un professore di Novara poche ore dopo l'inoculazione del vaccino. Del lotto ABV2856 fino a giovedì erano state somministrate 17.276 dosi in Veneto e 1.914 dall'Ulss Polesana. Sempre con il dato riferito a giovedì, erano state invece 2.947 le dosi di Astrazeneca complessivamente utilizzate in Polesine, prevalentemente per personale docente e non docente delle scuole della provincia e delle forze dell'ordine, 840 del lotto ABV4678 e 193 del lotto ABV5811. Nel frattempo, proprio con questi due ulteriori lotti le vaccinazioni erano andate avanti a pieno ritmo, domenica compresa, sempre per categorie diverse dagli ultraottantenni, per i quali invece sono stai sempre utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna. Che, in attesa degli sviluppi delle verifiche in corso, rimangono gli unici vaccini disponibili, così che l'obiettivo di raggiungere la copertura di tutti i soggetti con 80 e più anni in provincia di Rovigo entro la prima settimana di aprile resta ancora raggiungibile, al netto degli inevitabili problemi organizzativi che il blocco della somministrazione di Astrazeneca pone anche per l'Ulss Polesana, costretta a rivedere i propri piani ed a far fronte alla preoccupazioni di chi ha ricevuto il vaccino in questione e di chi, invece, teme di veder svanire la possibilità di vaccinarsi.

OPERAZIONI CONGELATE

Tutto al momento è come congelato. E, sempre che non ci siano altri colpi di scena nelle prossime ore, salta anche la prevista organizzazione delle vaccinazioni serali: «Un'ipotesi sulla quale stavamo facendo una serie di valutazioni sottolinea il dottor Paolo De Pieri, direttore sanitario facente funzione dell'Ulss Polesana Era un'indicazione era arrivata dalla Regione sulla base dell'incremento delle forniture che ci avrebbero permesso di vaccinare un numero maggiore di persone al giorno e avevamo iniziato a soppesare dal punto di vista della sostenibilità quale fosse la strada migliore da seguire, come, per esempio, se utilizzare uno dei centri di vaccinazione di popolazione estendendone l'orario di apertura o se realizzarne uno ulteriore. Anche sulle fasce orarie erano in corso valutazioni. Ora restiamo in attesa delle valutazioni e le decisioni conseguenti da parte di Aifa, del Ministero e della Regione. Al momento non abbiamo indicazioni ulteriori, se non quella della sospensione della somministrazione delle vaccinazioni con Astrazeneca. Va rimarcato che in Polesine, così come del resto in tutta la Regione, non sono emerse reazioni significative in quanti sono stati vaccinati con Astrazeneca».

STOP A LENDINARA

Ieri in tarda serata l'Amministrazione di Lendinara ha comunicato che, stando così le cose, il centro di vaccinazione lendinarese, che teoricamente da domani a sabato avrebbe dovuto ospitare la somministrazione di dosi Astrazeneca al personale scolastico, non aprirà i battenti, mentre il sindaco di Porto Tolle Roberto Pizzoli ha evidenziato come, nella sede allestita nel palasport del suo Comune, che si alterna con la sede di Porto Viro, «la campagna vaccinazioni prosegue con una presenza importante nel nostro centro, dove è stato utilizzato esclusivamente Pfizer e Moderna».

Francesco Campi

