VACCINAZIONIROVIGO Da giovedì ci può vaccinare anche in farmacia. Sono tre le farmacie della provincia che hanno iniziato a somministrare fin da subito il siero anti Covid, ma nei prossimi giorni se ne aggiungeranno una decina. Trentadue quelle che in Polesine hanno infatti dato la disponibilità ad avviare il servizio. Per il momento, le prenotazioni per farsi inoculare il siero dal proprio farmacista di fiducia non sono numerose,...