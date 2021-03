LE VACCINAZIONI

ROVIGO «Si informa che, considerata la precauzionale sospensione del vaccino AstraZeneca da parte di Aifa, l'azienda procederà con la campagna vaccinale per i soggetti anziani (over-80) e per i soggetti vulnerabili utilizzando le altre tipologie di vaccino a disposizione (Pfizer e Moderna). Alla luce di quanto sopra l'azienda sta provvedendo alla riprogrammazione della campagna vaccinale e ne darà comunicazione ai cittadini».

L'ANNUNCIO

Questo il laconico messaggio dell'Ulss Polesana diffuso via ieri social, analogo a quello contenuto nel bollettino, chiuso da un «seguiranno aggiornamenti». Al momento si condensa in poche parole la comunicazione ufficiale da parte dell'Azienda sanitaria polesana dopo che lo stop precauzionale ad AstraZeneca ha scombinato tutti i piani vaccinali anche in provincia di Rovigo. Se, infatti, la somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna, che sono stati riservati alla popolazione degli ultraottantenni e che sono destinati anche alle categorie di persone con fragilità, è andata avanti come da programma, tutto si è fermato per le altre categorie. Improvvisamente. Senza chiarimenti ulteriori nei confronti dei cittadini, così che anche sui social le domande si sono succedute numerose, a testimonianza dello spaesamento collettivo.

NOTA AL PROVVEDITORE

Per quanto riguarda il personale scolastico è stata inviata una nota al Provveditorato che, a sua volta, l'ha inoltrata alle direzioni scolastiche e così, a cascata, a quanti, docenti e personale Ata, avevano l'appuntamento programmato e che invece se lo sono visti rinviare a data da destinarsi. Ma ieri pomeriggio si sono comunque presentate delle persone, in particolare al Censer, al centro di vaccinazione di Rovigo, che dopo aver lavorato la mattina per gli anziani aveva poi chiuso i battenti, la maggior parte perché sperava, avendo letto stralci delle dichiarazioni del nuovo commissario straordinario Paolo Figliuolo, che ci potesse essere una somministrazione ai presenti, senza appuntamento, delle dosi avanzate. Almeno una decina di persone speravano che ci potesse essere questa possibilità. Ed altre avevano fatto un analogo tentativo anche in tarda mattinata. Purtroppo non è così e questo evidenzia il momento di confusione generale.

I DECESSI

Tutto questo mentre un nuovo schiaffo fa sentire sulla pelle dei polesani la gravità della situazione: altre 5 morti Covid che riportano a cifre viste nei momenti più neri dell'epidemia, fra dicembre e gennaio. Non solo, ma nonostante tutti e cinque i deceduti fossero ricoverate in ospedale, il numero dei pazienti Covid è cresciuto ancora, dagli 83 di lunedì agli 86 di ieri, quindi, al netto dei dolorosi decessi e dell'eventuale turnover delle dimissioni, almeno otto nuovi ingressi. Con i posti letto occupati nella terapia intensiva del San Luca che salgono a 11, superando quindi la quota dei 10 che era stata mantenuta dopo il primo piano di riaperture dei petali, fra il 6 e l'8 marzo. Dei 75 pazienti di area non critica, invece, 10 sono nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo, mentre 65 nell'Area medica e subintensiva dell'ospedale di Trecenta, che continua a svolgere il proprio ruolo di Covid Hospital di riferimento per la provincia.

La crescita dei ricoveri è l'indicatore più preoccupante fra quelli che attestano il peggioramento del quadro complessivo, considerando che all'inizio del mese erano in tutto 52 i ricoverati. Il numero dei morti, invece, è il dato più doloroso, con il numero complessivo dei decessi Covid fra i residenti in Polesine che sale a 452 da inizio epidemia. Il primo esattamente un anno fa, il 17 marzo, quello della 91enne di Bergantino Bruna Trentini. Dall'inizio dell'anno le morti Covid sono state già 216, 34 delle quali nella prima metà di marzo. Tutto questo mentre si registrano altri 50 nuovi contagi, con il rapporto fra nuovi casi e persone sottoposte a tampone che si mantiene stabile attorno al 4,4%, e mentre il numero delle persone attualmente positive continua nella propria avanzata raggiungendo quota 1.442, solo parzialmente rallentato dalle appena 11 guarigioni. Ma, soprattutto, mentre si allontana la speranza della totale copertura vaccinale in tempi rapidi per l'improvviso stop alla somministrazione di AstraZeneca.

Francesco Campi

