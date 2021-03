Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CENTRI VACCINALIROVIGO La programmazione della campagna vaccinale, che per i continui ostacoli che si sono presentati settimana dopo settimana assomiglia sempre più alla tela di Penelope, prevede di arrivare in tempi rapidi alla vera e propria vaccinazione di massa, con afflussi ben maggiori rispetto a quelli di questi giorni. Per questo, però, devono essere ulteriormente ricalibrati i centri vaccinali: «Già in questi giorni spiega il...