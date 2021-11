Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀROVIGO Per nuovi casi positivi e numero di ricoveri in Polesine, la pandemia di coronavirus in questa fase non mette ancora sotto pressione gli ospedali, però è «in crescita costante», avverte la direttrice generale Patrizia Simionato. Ma mentre l'8 novembre di un anno fa i ricoverati nelle strutture dell'Ulss 5 polesana erano 94, e si contavano nella stessa giornata 122 nuove positività, fino a ieri le persone ricoverate per...