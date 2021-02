LA CAMPAGNA VACCINALE

ROVIGO In attesa di chiarire se si tratti di assenze volontarie o di defezioni dovute ad un sistema di chiamata da perfezionare, anche martedì sono stati una fetta consistente gli ottantenni che non si sono presentati all'appuntamento con il vaccino. Dei 240 chiamati si sono presentati in 176, pari al 73,3%. Al padiglione B del Censer erano attesi 96 classe 41, ma i vaccinati sono stati 66 perché 30 non sono arrivati, nella sala Caponnetto di Adria, invece, gli assenti sono stati 22 su 72, mentre il tasso più alto di adesioni l'ha registrato il centro di vaccinazione all'ospedale di Trecenta, con 12 assenze. Fra i 64 che non si sono presentati, circa la metà, 27, avevano avvertito chiamando preventivamente il numero verde appositamente attivato.

NUMERO VERDE

Nella stessa lettera di convocazione si chiede infatti a chi sia impossibilitato ad essere presente o non voglia aderire alla vaccinazione, di telefonare al numero 800.93.88.80, in modo che non vadano sprecate le preziose dosi che continuano a scarseggiare. Anche nella giornata inaugurale i numeri erano stati simili: a Rovigo si erano registrate 27 assenze su 96 chiamati, a Trecenta 8 su 72 e ad Adria 21 su 72. A livello di percentuali, al momento svetta Trecenta con oltre l'85% di vaccinati in rapporto alle convocazioni, mentre Adria e Rovigo sono attorno al 70%. Percentuali non bassissime in assoluto, anche guardando più o meno quelli che sono i tassi di adesione delle aree vicine. Ma incongruenti rispetto alla storia del Polesine, che si è sempre confermata una delle aree con maggiore propensione al vaccino rispetto al resto del Veneto.

IL CONFRONTO CON L'INFLUENZA

Escludendo quest'anno particolare, anche in passato nelle vaccinazioni antinfluenzali la provincia di Rovigo è quella che ha sempre raggiunto i livelli più alti di copertura. Nella campagna 2019-2020, infatti, a fronte di un dato medio regionale del 53,9% di vaccinazioni, per l'Ulss Polesana la quota era stata pari al 60,9%. Un dato che riporta a tempi ben diversi, tempi normali, quando ancora il Coronavirus non esisteva e la vaccinazione, sempre volontaria, era solo quella per difendersi dall'influenza stagionale. Il sospetto, quindi, è possano esserci stati dei problemi con la ricezione degli inviti più che una così diffusa mancanza di volontà nel vaccinarsi, anche se sicuramente c'è comunque una quota di defezioni dovuta a timori e ansie acuiti da un dibattito generale che probabilmente ha confuso e ingenerato dubbi proprio nelle persone più anziane, come testimonia del resto anche la quota di circa il 6% dei dipendenti Ulss che non ha a propria volta aderito alla campagna vaccinale pur rientrando nella categoria prioritaria perché a maggior rischio.

VERIFICHE IN CORSO

Il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella sottolinea come saranno fatte le opportune verifiche sulle ricezioni degli inviti, affidati a Postel, anche se dagli indirizzi di controllo che erano stati inseriti negli elenchi in aggiunta ai 1.400 circa degli over 80 chiamati in questa prima settimana, non erano emersi ritardi o altri problemi. In ogni caso per tutti l'invito verrà ripetuto, anche se ancora non è chiaro quando: «Per tutte queste persone non è finita qui sottolinea il direttore generale - Chiaramente ripeteremo l'invito per la vaccinazione, perché ribadisco che vaccinarsi è una grande opportunità: siamo ancora nel pieno di una pandemia internazionale, non stiamo parlando di una situazione che si risolverà in poco tempo. Oggi abbiamo a disposizione uno strumento importante come il vaccino, che ha una storia ben definita dal punto di vista della letteratura scientifica di efficacia e sicurezza. Efficacia vuol dire percentuale di persone nelle quali riesce a garantire immunità, sicurezza vuol dire assenza di reazioni significative. Anche l'esperienza sul campo ci dice che efficacia e sicurezza sono reali. Il vaccino è uno strumento importante e sicuro, per cui l'invito che faccio agli ottantenni, e a tutti coloro che saranno chiamati, è di accogliere la chiamata alla vaccinazione: tante più persone si vaccineranno, tante più saranno protette e proteggeranno l'intera collettività».

Francesco Campi

