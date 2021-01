L'appuntamento con la vaccinazione anti Covid-19 è stato un momento di festa nella Casa degli alberi, la comunità alloggio per disabili di Gavello. Le ore di attesa che hanno preceduto l'arrivo dei sanitari dell'Ulss 5 sono state cariche di emozione e impazienza per gli ospiti, ma non solo per questi. «Tutti abbiamo passato una notte insonne per l'idea di usufruire di questa grande opportunità - spiega Monica Mainardi, coordinatrice di Società Dolce, la cooperativa che gestisce la struttura - speriamo che chiuda un anno faticoso e difficile. La nostra casa è stata Covid free, ma l'isolamento è stato pesante: fuori i familiari, rare uscite in paese, nessun visitatore. Un lockdown spiegato e condiviso con ospiti e familiari, che sono stati da subito molto collaborativi e si sono sentiti protetti». Il risultato? Nessun caso di positività. Al loro arrivo, il medico e i sanitari hanno letto attentamente ogni cartella e risposto con serenità alle domande, e in breve tempo sono stati vaccinati 10 operatori e 6 ospiti su 7. Tutti contenti alla fine, a parte Paolo, che per precauzione dovrà sottoporsi alla pratica nei prossimi giorni in un contesto sanitario. Gli ospiti erano stati informati su come sarebbe avvenuta la vaccinazione nel corso delle riunioni di gruppo in programma ogni lunedì, alla presenza del medico di base. «Inizialmente c'era molto timore - riprende la coordinatrice - in seguito tutti sono stati contenti perché il vaccino rappresenta anche per loro il primo passo per tornare a una vita normale». O, come dice Fabio, «per tornare a volare». Esattamente un anno fa tre operatori e quattro ospiti hanno volato per la prima volta verso la Sicilia. «Abbiamo dimostrato a tutti che possiamo volare alto - conclude Mainardi - vogliamo tornare a farlo in tutti i sensi. E il primo passo l'abbiamo compiuto».

M.Ten.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA