L'ALLARME

ROVIGO Poco prima della mezzanotte di martedì i Carabinieri di Peschiera del Garda sono intervenuti a Castelnuovo del Garda per impedire che C.A., una donna di 45 anni nativa della provincia Verona ma residente nel Rodigino, si togliesse la vita. La donna aveva parcheggiato l'auto in località Campanello e organizzato il suo suicidio innestando l'estremità di un tubo di gomma allo scarico del mezzo e l'altro capo nell'abitacolo, per farlo riempire dai gas prodotti dal motore lasciato acceso. I militari, avvisati dalla Centrale Operativa di Verona, sulla base delle indicazioni ricevute dai colleghi riuscivano a rintracciarla. La 45enne aveva già messo in atto i sui intenti, pertanto i militari senza farsi notare hanno scollegato il tubo di gomma dallo scarico e poi, con non poche difficoltà, l'hanno convinta ad aprire la portiera per essere soccorsa dai sanitari che erano giunti sul posto.

La donna, le cui condizioni fisiche apparivano buone, prima di essere ricoverata all'ospedale di Peschiera del Garda dove le veniva riscontrata una parziale intossicazione da monossido di carbonio, riferiva ai militari che alla base di tutto vi sarebbe stata la fine della sua relazione sentimentale

M.Ros.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

