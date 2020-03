IL BOLLETTINO SANITARIO

ROVIGO Un quinto paziente polesano è stato trovato positivo al nuovo Coronavirus, con la scoperta del contagio che ha fatto scattare l'isolamento domiciliare cautelare per 14 dipendenti dell'ospedale di Rovigo, infermieri e Oss, ma anche due medici, senza contare alcuni tirocinanti, aggiungendo difficoltà a difficoltà. Il paziente in questione, infatti, è un 82enne che abita a Rovigo e che è già da tempo alle prese con una broncopneumopatia cronica ostruttiva, in sigla Bpco, una malattia dell'apparato respiratorio caratterizzata da un'ostruzione irreversibile delle vie aeree. Per questo, quando ha contattato il suo medico spiegando che faceva fatica a respirare, questo, dopo avergli chiesto se fosse stato in zone a rischio ed avendo ricevuto risposta negativa, lo ha indirizzato verso il Pronto soccorso.

PROBABILE POLMONITE

Anche qui, come sottolinea l'Ulss, «al triage prima ed alla successiva visita poi, non ha segnalato contatti con le zone a rischio. È stato quindi inquadrato come una probabile polmonite, da approfondire diagnosticamente, e per questo ricoverato nel reparto di Malattie Infettive. Solo dopo il ricovero è emersa la sua partecipazione ad eventi di ballo a Ferrara e, quindi, gli è stato eseguito il tampone per Coronavirus poi risultato positivo. Il paziente attualmente ha un'importante insufficienza respiratoria ed è ricoverato in isolamento all'Unità operativa di Malattie Infettive. Si tratta di un paziente con importanti patologie polmonari croniche pregresse».

CONTAGIATO DAL BALLO

Che al momento del suo accesso al pronto soccorso sembrava quindi presentare solo una sintomatologia compatibile con il Covid-19, ma anche con la patologia della quale è affetto. Dalle prime domande che gli erano state poste, non sembrava presentare il cosiddetto criterio epidemiologico, ovvero l'essere stato in contatto diretto o indiretto con persone positive al virus o con aree ritenute a rischio. Come spiega il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella, fra l'altro, «l'uomo non era uno dei partecipanti all'evento di milonga come l'altro paziente positivo, ma a un altro appuntamento di ballo, che si è tenuto sempre a Ferrara negli stessi giorni. Anche in questo caso, comunque, si tratta di un contagio avvenuto all'esterno del Polesine, dove non c'è alcun focolaio e le misure restano le stesse dei giorni scorsi».

MEDICI E INFERMIERI ISOLATI

Qualche difficoltà in più, inevitabilmente, per gli operatori che, spiega ancora l'Ulss «sono stati a stretto contatto con lui prima del ricovero in Malattie Infettive, sottoposti agli accertamenti e relativa sorveglianza come da protocollo. Saranno contattate e valutate anche tutte le persone che hanno condiviso il percorso assistenziale in Pronto Soccorso. Il tampone cui era stato sottoposto era uno dei due dei quali ancora mercoledì si attendeva l'esito. L'altro, invece, è fortunatamente risultato negativo.

IL BILANCIO

In totale, quindi, sono 40 i tamponi eseguiti in Polesine, 5 dei quali positivi. Le persone in isolamento domiciliare, invece, scendono leggermente rispetto a mercoledì, da 140 a 136. Ieri hanno terminato la quarantena di due settimane 30 persone. Per quanto riguarda le condizioni dell'82enne rodigino, il dg Compostella spiega che «ha una sintomatologia più importante rispetto agli altri quattro pazienti, che invece hanno solo sintomi lievi, ma non è comunque in gravi condizioni e non necessita di assistenza respiratoria meccanica. Ma si tratta dell'unico quadro clinico che avrebbe fatto comunque scattare il ricovero anche in tempi e condizioni diverse da quelli in cui ci troviamo oggi per questo nuovo virus. Condizioni non facili, ma l'ospedale di Rovigo prosegue la sua normale attività. Un'attività che in questi giorni è particolarmente intensa, soprattutto sia nelle tre unità di Pronto soccorso e in Malattie Infettive, ma anche con l'aumento dei ricoveri in area internistica dovuto alla chiusura dell'ospedale di Schiavonia, che si è fatta sentire. Voglio sottolineare, ancora una volta, il grande impegno, la professionalità e lo spirito di appartenenza alla comunità di tutti i nostri operatori che stanno dando il meglio e di più. Lo sforzo e l'impegno sono massimi».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA