Urtato da un pirata: appello per trovarlo

IL CASOUn incidente stradale che avrebbe anche potuto avere guai più seri. E come qualche volta succede, chi è autore in questo caso della mancata precedenza, si è anche macchiato del mancato soccorso, scappando dal luogo dello scontro. Sono circa le 18.15 quando nella rotatoria del centro commerciale La Fattoria.VITTIMA UN 19ENNEAd avere la peggio è un 19enne, alla guida di una Fiat Cubo di colore grigio.Il giovane rodigino stava percorrendo la rotatoria, proveniente da Borsea, con l'intento di immettersi poi in Transpolesana. La manovra...