Urta una ciclista e scappa: nei guai

VILLA ESTENSECon lo specchietto della macchina sulla quale viaggiava aveva colpito una ragazza in bicicletta, facendola cadere in un canale e scappando senza prestarle soccorso. Ma ora, a distanza di un mese, è stato identificato e denunciato per lesioni ed omissione di soccorso. L'incredibile storia è cominciata a Villa Estense, dove, lo scorso 25 giugno, C.M., operaio 49enne residente in provincia di Rovigo, con precedenti, stava transitando a bordo della Mercedes intestata alla madre. Erano le 19.30 quando, in via Este Lendinara, si è...