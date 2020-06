URBANISTICA

ROVIGO Tempi lunghi per le pratiche nel settore dell'Urbanistica di Palazzo Nodari? Tutta colpa dei documenti integrativi. Lo ha spiegato nei giorni scorsi l'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Favaretto per fare chiarezza sulle lamentele espresse dagli ordini professionali in merito all'organizzazione del settore dell'Urbanistica del Comune

L'ASSESSORE

«Nei giorni scorsi ho incontrato i rappresentati degli ordini professionali ha fatto sapere Favaretto -, era presente anche il dirigente del settore, Christian Scalabrin, e assieme abbiamo analizzato le diverse difficoltà che stanno riscontrando i professionisti del settore relativamente all'iter necessario per acquisire la diversa tipologia di documentazione. Dai controlli a campione che il Comune ha attivato nei giorni scorsi, è emerso che le tempistiche vengono in realtà rispettate da parte degli uffici comunali, ma i tempi della burocrazia sono comunque lunghi, ce ne rendiamo conto. Abbiamo dunque pensato di agire a monte - spiega l'assessore Favaretto -, ossia preparando delle linee guida relativamente alla documentazione da produrre in modo di accorciare i tempi per ottenere le varie autorizzazioni e avviare i cantieri nel più breve tempo possibile

TAVOLO DI CONFRONTO

Previsti, inoltre, degli incontri periodici tra il Comune e i diversi ordini professionali per discutere argomenti specifici e studiare così eventuali soluzioni per sciogliere i nodi che mettono in difficoltà i vari settori. «Il tavolo ha concluso Favaretto , dopo qualche tensione iniziale, si è concluso in modo pacifico. C'è infatti la volontà di tutti di dialogare e lavorare assieme per risolvere le diverse problematiche riscontrate».

PROFESSIONISTI ESASPERATI

Anche nei giorni scorsi, architetti, ingegneri, tecnici e professionisti del settore, e anche qualche cittadino, aveva segnalato all'Amministrazione il livello insostenibile della trattazione delle pratiche da parte degli uffici del settore Urbanistica e aveva dunque chiesto al sindaco Gaffeo e all'assessore Favaretto di intervenire con tempestività. «I danni diventano ingenti per i privati, per l'impresa e per i professionisti coinvolti avevano spiegato i tecnici -, specie dopo il lungo periodo di forzata inattività per l'emergenza sanitaria e proprio nel momento in cui tutto dovrebbe ripartire nel modo più rapido possibile, ci si trova davanti al solito problema irrisolto dei ritardi nelle risposte alle istanze dei cittadini».

ORDINI PROFESSIONALI

I rappresentanti i dei diversi ordini avevano chiesto infatti al primo cittadino di adottare le misure necessarie al fine di fornire, nei tempi previsti dalle normative in vigore, risposta alle richieste inoltrate ai competenti uffici e, nel caso, specificando concretamente tempi e modi di attuazione delle diverse pratiche edilizie e urbanistiche che, secondo loro, rischiano di rimanere troppo a lungo incagliate negli uffici comunali.

Roberta Merlin

