Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

URBANISTICAROVIGO Ora che è stata decisa la nuova collocazione del Tribunale, ossia nella doppia sede di via Verdi e nell'ex questura di via Donatoni, la palla sul fronte dell'urbanistica e della viabilità passa al Comune.Il sindaco Edoardo Gaffeo mai ha nascosto i dubbi relativi al trasferimento del palazzo di Giustizia nell'area dell'ex questura, abbandonata dalla sede della Polizia per ragioni non solo di spazio, ma anche di viabilità....