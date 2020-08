ASSOCIAZIONI

ROVIGO L'Unpli provinciale ha rinnovato il proprio direttivo confermando alla presidenza Giovanni Ghisellini e si prepara a organizzare al Censer di Rovigo, il 5 e 6 settembre, il primo della serie di eventi locali dedicati ai turisti con visite e spettacoli di musica e teatro, nell'ambito del progetto Il Polesine per la rinascita: cultura, turismo e gastronomia. Il progetto, finanziato dalla Regione e in calendario fino a ottobre, prevede spettacoli e giri turistici gratuiti, in collaborazione con Fulvia tour, per esplorare il territorio e immergersi nei luoghi più caratteristici del Polesine, con visite guidate ai centri di interesse storico, artistico, naturalistico e museale. Sarà realizzato anche un video promozionale sulle peculiarità polesane, che sarà presentato all'Ottobre rodigino. L'appuntamento d'apertura al Censer, Canta e ridi, è a ingresso libero su prenotazione: sabato vedrà sul palco dalle 21 Claudia Vigato per presentare il nuovo progetto e a seguire lo show dei comici veneti Luca Koblas, Giusy Zenere e Valerio Mazzucato. Domenica, sempre dalle 21, sosia e trasformisti si alterneranno in un Tali e quali show, da Biagio Antonacci a Zucchero. Il comitato provinciale dell'Unpli coordina le 39 Pro loco attive in Polesine per valorizzare il turismo e le risorse naturalistiche e architettoniche, in ambito culturale, gastronomico e sociale, con particolare attenzione alla conservazione delle tradizioni locali. Il nuovo direttivo provinciale è completato dai vicepresidenti Antonella Ferro e Roberto Ghirelli e dal segretario Marilena Marchetto. I consiglieri sono Alberto Darù, Enzo De Biagi, Giacomo Bononi, Clara Ghirelli, Marco Bressanin, Giannino Putinato, Letizia Guerra, Francesco Lazzarini e Alberto Zambelli. Sono stati nominati nel collegio dei revisori Matteo Veronese (presidente), Michele Grossato e Fabio Signorin.

