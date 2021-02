SANITÀ

ROVIGO «L'isolamento sociale, la didattica a distanza e la perdita della socialità conseguenze dalla pandemia stanno provocando una profonda solitudine e demotivazione, ma anche ansia, rabbia e paura con un ripiegamento sempre maggiore nei social, dove aumentano i rischi di bullismo, cyberbullismo e per le ragazze, di revenge porn».

IL PROGETTO

In occasione della giornata nazionale contro il bullismo, celebrata ieri, il commissario dell'Ulss 5, Antonio Compostella, ha spiegato che la struttura operativa di Neuropsichiatria sta portando avanti un progetto diretto alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del bullismo e del cyberbullismo, doloroso fenomeno che colpisce prevalentemente la sfera preadolescenziale e adolescenziale. È stato attivato, infatti, uno sportello con esperti psicologi e neuropsichiatri che affronteranno il tema con scuole e genitori sino alla fine di giugno 2021.

«Con il termine bullismo si indica una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, tanto di natura fisica che psicologica, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone percepite come più deboli dal soggetto che perpetra l'atto in questione - spiegano gli esperti dell'Ulss 5 - il cyberbullismo costituisce un fenomeno nuovo, legato all'era digitale, che ha profondamente mutato il tradizionale bullismo, amplificandone la portata sia nel tempo che nello spazio e rendendone più pericolose le manifestazioni».

LAVORO CON LE SCUOLE

L'Ulss 5 Polesana lo scorso anno ha effettuato un monitoraggio di quanto presente sul territorio, insieme ai referenti provinciali per il bullismo dell'Ufficio scolastico territoriale, coinvolgendo i dirigenti delle scuole secondarie di primo grado di Rovigo e i referenti bullismo di ciascun istituto comprensivo, per delineare in maniera specifica risorse e bisogni. In tutte le scuole, inoltre, è operativo il team bullismo, costituito personale adeguatamente formato.

«Si lavora nell'ambito della prevenzione primaria, sia aumentando la conoscenza delle tecnologie digitali, del funzionamento del web, delle dinamiche dei social, sia sviluppando le competenze sociali dei ragazzi - spiega il direttore della Neuropsichiatria Infantile dell' Ulss 5, Roberto Segala - le attività vengono svolte in classe dagli insegnanti o in collaborazione con professionisti esterni. Il team si occupa anche dell'individuazione e gestione di eventuali episodi di bullismo».

IL SOSTEGNO

«A questo punto è necessario affiancare una precoce presa in carico di vittime, bulli e loro famiglie, al fine di prevenire disturbi emotivi di più ampia portata, che potrebbero compromettere il benessere e il percorso scolastico dei soggetti coinvolti - specifica il direttore dei Servizi Sociali Paola Casson - vi è la necessità di avere un punto di riferimento chiaro sul territorio cui inviare, in tempi brevi, ragazzi e famiglie che si trovano coinvolti in tali episodi».

