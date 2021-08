Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPPORTUNITÀROVIGO (E. Bar.) Uno sportello che lavora su due fronti: da una parte le imprese che cercano informazioni su come assumere personale, dall'altra i giovani che cercano un impiego o studenti che hanno bisogno di orientamento sul futuro professionale. Sarà attivato a settembre il nuovo servizio gratuito di Assercoop negli spazi di Zico Lavoro, in viale Porta Adige 45/G. Alle imprese lo sportello offre informazioni per attivare...