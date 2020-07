UNIVERSITÀ

ROVIGO Internet, un mezzo utile non solo per la didattica a distanza, ma anche per la promozione. Il Consorzio Università di Rovigo ieri ha lanciato il suo canale YouTube per proporre una nuova modalità per il tradizionale appuntamento dell'University Day, da molti anni vetrina per presentare ai futuri studenti i corsi di laurea rodigini. La presentazione di Cur Online ha permesso dopo quasi cinque mesi di riaprire la sede del Cubo di viale Porta Adige al pubblico, nonostante non abbia mai smesso di svolgere la sua attività universitaria da remoto. Proprio l'emergenza sanitaria ha permesso la nascita di questa nuova opportunità di promozione.

«Questo canale YouTube è nuovo - ha spiegato Mauro Venturini, presidente del Cur - L'iniziativa sviluppata in questa fase è una nuova campagna di orientamento ai corsi universitari degli Atenei di Padova e Ferrara per l'anno accademico 2020/'21 realizzata interamente online tramite YouTube». Il canale verrà promosso per tutta l'estate attraverso i social network più in voga tra i giovani dai 18 ai 21 anni, come Facebook e Instagram. Tra i diversi video proposti ci sono contenuti tratti dall'University Day, proprio come se si fosse svolto in forma fisica. Ci sarà una sezione dedicata all'illustrazione dei corsi di laurea da parte dei professori e dei tutor, mediante video dedicati. Non mancherà anche una panoramica generale sulle sedi di studio e dei servizi offerti dal campus rodigino. Inoltre, il Cur ha ritenuto importante raccogliere la voce di alcuni studenti, per far raccontare proprio da loro i motivi che li hanno portati a scegliere di studiare nel capoluogo polesano. Per finire, è stato realizzato un cortometraggio all'interno delle sedi rodigine, nel quale si parla di una realtà nella quale compiere i propri studi che, nonostante trovi le sue radici in una storia culturale antica, oggi trova il suo maggior valore nel rapporto personale e diretto tra studenti e docenti.

«Possiamo infatti far risalire le radici della storia culturale che lega gli studiosi veneti ed emiliani fin ai tempi del letterato Girolamo Silvestri, tra i fondatori dell'Accademia dei Concordi, che se ne fece tramite intrattenendo rapporti epistolari con entrambi» ha spiegato Venturini. Tra settembre ed ottobre, ad ogni modo, inizierà il nuovo anno accademico in piena emergenza sanitaria. Dopo l'ultimo semestre ancora in via di conclusione con le lezioni e gli esami da remoto, l'idea del Cur è di aprire nuovamente le aule agli studenti: «Le strategie delle università devono essere ancora definite - precisa Venturini - Ogni ateneo può comunque muoversi in autonomia. Per quanto riguarda l'Università di Padova, è stato pianificato di fare didattica qui in sede e trasmettere le lezioni anche in streaming. Le aule potranno essere occupate per metà della loro capienza e ci sarà una rotazione settimanale tra chi è in presenza e chi segue in remoto. Come Cur abbiamo già provveduto a sistemare la sede del Cubo con le vie di accesso e uscita differenziate». Analogo discorso per i corsi gestiti dall'Università di Ferrara: «La nostra intenzione è quella di continuare qui a Rovigo e valorizzare la struttura nel prestigioso Palazzo Angeli. Nell'anno che andrà ad iniziare - spiega il presidente Venturini - gli studenti potranno seguire in presenza, secondo i numeri consentiti sulla base dei protocolli. Contiamo su maggiore presenza possibile, fermo restando che contemporaneamente avremo anche la didattica a distanza per chi non potrà venire in aula. È stato uno strumento molto apprezzato nel secondo semestre».

