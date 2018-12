Università in centro nel 2021

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOROVIGO Via al completamento di Palazzo Angeli. Con 1,8 milioni di euro, in circa due anni dovrebbe divenire la nuova sede del Consorzio Universitario Rodigino. L'assessorato ai Lavori Pubblici del Comune ha approvato il progetto esecutivo per il completamento del secondo stralcio dei lavori di recupero di Palazzo Angeli, rimasti fermi da almeno una decina di anni dopo l'inizio nei primi anni Duemila. Sembra che finalmente diventi realtà un progetto che per anni e anni è stato sventolato da tutte le Amministrazioni comunali e per...