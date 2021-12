UNITI PER IL POLESINE

Partire dalla riorganizzazione interna dell'ente, il potenziamento della stazione unica appaltante al servizio di tutti i Comuni e poter attingere a una graduatoria provinciale per i concorsi. Priorità assolute per Enrico Ferrarese, sindaco di Stienta, candidato alla presidenza della Provincia con la lista Uniti per il Polesine composta da primi cittadini di liste civiche a cui si è aggiunta la Lega e i dissidenti del Pd. Ma poi tante altre priorità sul tavolo, la sanità, su cui bisogna creare una sinergia con la Regione, il trasporto pubblico locale, la valorizzazione dei settori della pesca e dell'agricoltura, una formazione e istruzione che sia funzionale alle peculiarità del territorio.

IL RUOLO DELL'ENTE

Ferrarese traccia la strada per un nuovo ruolo dell'ente che, perse alcune deleghe e competenze dopo la riforma Delrio, vuole invece diventare punto di riferimento di tutti i sindaci, che si riappropriano così di un ruolo di responsabilità e di programmazione unitaria. «Sono convinto poi che bisogna creare un tavolo permanente dei servizi pubblici essenziali sostiene Ferrarese gestiti dagli enti di secondo grado, all'interno dei quali si è perso il confronto e il dialogo con i soci, ossia gli amministratori. Se sono scontenti i cittadini, di riflesso anche noi sindaci perdiamo credibilità nel nostro ruolo. Abbiamo il dovere di trovare le figure migliori al loro interno per gestire al meglio gli ambiti».

Poi c'è come sempre la questione dei fondi che potrebbero arrivare in Polesine, dal Pnrr, alla Zona Logistica Semplificata, fino ai residui del Patto territoriale. «Sono opportunità che potremo cogliere solo se viaggiamo insieme in un'unica direzione afferma cercando di portare in Polesine nuovi investitori e insediamenti produttivi. Se anche si rafforza un'area, come potrebbe essere con la Zls, di riflesso l'intera provincia ne trarrebbe beneficio, anche perché gli altri sforzi o le altre risorse potremmo indirizzarle altrove».

Sulla questione politica che ha visto per le elezioni la nascita di due liste, Ferrarese sostiene che da parte di qualcuno è mancata la disponibilità nella sostanza, perché c'erano le basi per una lista unitaria, ma poi «qualcuno non ha voluto vedere». Sul fatto che attribuiscono a lui la troppa vicinanza alla Lega, obietta che «è una mera strumentalizzazione politica. Non ho una tessera, sono un civico di centrodestra e nella mia lista ci sono anche civici di centrosinistra, un trasversalismo che mi pare sia presente anche nell'altra lista. Noi raccogliamo varie sensibilità, ma l'obiettivo è quello di restituire la responsabilità ai sindaci di programmare lo sviluppo, perché veri conoscitori delle peculiarità, dei bisogni e delle istanze del territorio».

Oggi, per Ferrarese, soffia un vento nuovo intorno al ruolo della Provincia, «noi come amministratori abbiamo visto che anche con le poche competenze che ha dal punto di vista organizzativo e di coordinamento si può migliorare - conclude - ma dobbiamo fare massa critica. Se i sindaci sono uniti si può».

