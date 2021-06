Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLOFusione sì o fusione no dei comuni dell'Isola di Ariano (Ariano del Polesine, Corbola e Taglio di Po) o del Delta del Po? «Renzo Padoan - afferma la professoressa Marina Bovolenta, ex sindaco di Corbola - ha fatto riemergere l'opportunità della fusione tra Comuni in questo periodo storico segnato non solo dalla crisi del Covid 19 ma anche dall'oblio in cui sono cadute discussioni politiche di appena qualche anno fa, quando si...