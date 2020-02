ISTRUZIONE

ROVIGO Sono undici le insegnanti che in Polesine sono state depennate dalle graduatorie a esaurimento (Gae) della scuola primaria e dell'infanzia della provincia di Rovigo, nelle quali risultavano inserite con riserva: è una delle conseguenze del decreto scuola entrato in vigore lo scorso 29 dicembre, in applicazione della sentenza pubblicata il 13 settembre scorso che aveva respinto in via definitiva il ricorso promosso dagli aspiranti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, finalizzato all'inserimento nelle Gae.

GLI EFFETTI

Rispetto all'accordo stipulato dal ministero dell'Istruzione e dai sindacati il 18 ottobre scorso, viene così mantenuta solo la continuità didattica per i diplomati magistrale assunti con riserva da Gae e poi destinatari di sentenza negativa: il loro contratto viene risolto da subit, e trasformato in supplenza al 30 giugno 2020. Si tratta, in Polesine, di otto contratti a tempo determinato e tre a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico 2020-2021 per coprire questi undici posti vacanti, saranno assunti gli aventi titoli, che prenderanno servizio dal 1. settembre 2020, ma con decorrenza giuridica dal 1. settembre 2019.

Agli undici docenti depennati dalle Gae dove erano inseriti con riserva, così, l'anno 2019-2020 non sarà conteggiato ai fini della ricostruzione carriera né ai fini della maturazione dell'anzianità economica.

ALTRE ESCLUSIONI

Oltre a questi casi vanno ricordati, anche in Polesine, quelli dei diplomati magistrale che erano già rimasti fuori dalle Gae, secondo i princìpi ribaditi dal dicembre 2017 dal Consiglio di Stato, per il quale il solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle Gae del personale docente ed educativo: serve superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento. Tale esclusione aveva portato i diplomati all'inserimento nelle graduatorie d'istituto, utili solamente per le supplenze, e ha riguardato in Polesine circa 400 maestri della scuola dell'infanzia e primaria abilitati, molto spesso docenti ultra 40enni con famiglia e figli, se si tiene conto anche di quanti lavorano con la messa a disposizione.

Quanti tra questi hanno partecipato al concorso straordinario indetto nel novembre 2018, potranno entrare nelle immissioni in ruolo 2020-2021 della scuola dell'infanzia e primaria dopo lo scorrimento delle Gae, alle quali è riservato il 50% dei posti, e dopo l'esaurimento (nell'altro 50% dei posti disponibili) delle graduatorie del concorso 2016, che hanno avuto la proroga di un altro anno. Nel caso fossero già pronte le graduatorie del nuovo concorso ordinario, la metà della quota di immissioni da assegnare con le graduatorie concorsuali darebbe agli aspiranti nella graduatoria del concorso 2018 il 25% dei posti.

TEMPI LUNGHI

In ogni ordine e grado scolastico c'è tuttavia il timore che se anche i nuovi concorsi si dovessero fare nel minor tempo possibile, non si farà in tempo a fare le nomine dei vincitori per il 1. settembre 2020. E così si ingrosserebbero solo i numeri delle supplenze. Sono previsti, infatti, anche i due concorsi, ordinario e straordinario, per la scuola secondaria, che dovrebbero portare in cattedra complessivamente quasi 50mila docenti: per il concorso ordinario i tempi sono più lunghi (almeno due anni per arrivare all'incarico ai vincitori), mentre per quello straordinario, se si riuscisse a far presentare le candidature entro metà febbraio, le prove potrebbero essere svolte svolte entro l'inizio dell'estate.

C'è poi da pubblicare, come detto, il bando del nuovo concorso per la scuola dell'infanzia e primaria, per il reclutamento di 10.624 maestri per l'anno scolastico 2020-2021, e 6.335 per il 2021-2022: si farà in tempo a fare le nomine per il prossimo settembre?

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA