L'EPIDEMIA

ROVIGO Il virus si fa ancora sentire in Polesine, con una nuova morte, la 21esima, e altri sette contagi, fra i quali uno sempre riferibile al focolaio del reparto di Geriatria dell'ospedale di Rovigo. Un conteggio che prosciuga le storie che ci sono dietro a questi numeri e che fornisce false illusioni. Che sembrano essere rinfocolate dalle dieci nuove guarigioni con il totale che sale a 61. A frenare facili entusiasmi è il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella: «La curva delle positività, sia a livello polesano che regionale, sembra aver raggiunto la fase di plateau e probabilmente più avanti vedremo iniziare la discesa. Questo vuol dire che la fase acuta del Coronavirus è finita? Assolutamente no. Il virus è presente, può dare ancora problemi importanti. E anche quando ci sarà un allentamento delle misure di contenimento, perché prima o poi a questo arriveremo, e torneremo gradualmente alle nostre attività, non saremo in una condizione di sicurezza e nulla sarà come prima».

LA VITTIMA

A spegnersi, ieri mattina, a causa del Coronavirus, Giancarla Coltro, 89 anni, di Lendinara, che fino al momento del ricovero in Pneumologia, il 16 marzo scorso, era ospite a Rovigo della Piccola Casa di Padre Leopoldo, una struttura di dimensioni ridotte, per anziani autosufficienti, la secondo dopo quella di Fratta a far emergere riscontri di positività. Con due persone che si sono spente: oltre all'89enne lendinarese anche l'89enne arquatese Maria Manfrin, vedova Martarello, meglio nota come Maria dei foghi. L'anziana lendinarese era da due anni in casa di riposo anche perché non aveva più familiari stretti. «Purtroppo anche Lendinara è la dolorosa sottolineatura del sindaco Luigi Viaro - viene segnata dalla scomparsa di una cittadina colpita da Covid-19».

NUOVI POSITIVI

Dei sette nuovi casi di positività di giornata, tre sono riconducibili a un medesimo contatto positivo, un'anziana alla quale prestavano assistenza. Si tratta di una 48enne, nonché della figlia 50enne dell'anziana e della sorella 54enne, tutte mediopolesane e in isolamento domiciliare. Un contagio a livello familiare anche per un 44enne altopolesano, già in isolamento, così come già in isolamento era un 63enne adriese che ha iniziato a manifestare sintomi con il riscontro della positività. C'è poi un 29enne che lavora come Oss in una struttura padovana. Al momento in Polesine la situazione più delicata resta sempre quella del reparto di Geriatria, con due terzi dei 36 pazienti che erano ricoverati al 31 marzo che sono poi risultati positivi e tre persone che si sono spente, Giuseppa Furini di Canaro, Favilla Gallo di Adria e Rolando Carboni di Este, ma anche Giuseppe Zanirato, di Adria, era stato dimesso il 2 aprile da Geriatria, seppur con tampone negativo.

FOCOLAIO IN GERIATRIA

Il contagio è divampato anche fra gli operatori del reparto, che dal 6 aprile ha sospeso i ricoveri ed è stato sgomberato per la sanificazione, con i pazienti risultati negativi spostati al settimo piano dell'ospedale di Rovigo. Il settimo nuovo caso di positività emerso ieri è proprio quello di una 29enne infermiera di Geriatria, già in isolamento cautelare. In totale, sono 10 gli infermieri e 7 gli Oss risultati contagiati fra i 48 operatori del reparto. Complessivamente i dipendenti dell'Ulss con tampone positivo sono 31: oltre a quelli di Geriatria, un medico, 5 infermieri e 2 Oss dell'area chirurgica, 2 infermiere di Trecenta, 3 di Malattie infettive e un fisioterapista di Trecenta. Uno è guarito.

LO SCREENING

«Su 1.700 nostri dipendenti, o dipendenti di aziende che ci forniscono servizi, dalla mensa alle pulizie, che hanno eseguito il tampone, l'1,8% è risultato positivo», rimarca Compostella. È invece dell'1,4% la percentuale di positività fra gli ospiti delle case di cura, a fronte di una media regionale del 6%. Sui 2612 ospiti sottoposti a test sierologico e tampone sono 37 le positività, quelle già emerse dei 3 anziani e dei 25 disabili psichici della Casa Sacra Famiglia di Fratta, 3 ospiti degli Istituti Polesani e 6 della Piccola Casa di Padre Leopoldo. Fra i 2313 operatori sottoposti a test, invece, le positività sono state 15, sempre già emerse nei giorni scorsi: 12 a Fratta, due alla Piccola Casa di Padre Leopldo e una a Villa Tamerici di Porto Viro. Si tratta di circa lo 0,6% a fronte del dato regionale del 3%. «Questi numeri stanno a significare che le strutture, in collaborazione con l'Ulss, hanno lavorato con grande attenzione», sottolinea il direttore generale. In totale i polesani risultati positivi dall'inizio dell'epidemia sono 293. Attualmente i ricoverati sono 50, tutti al San Luca, 9 in Terapia intensiva. Scendono invece a 560 le persone in isolamento domiciliare.

Francesco Campi

