LA STORIA

ROVIGO Una storia d'amore d'altri tempi, quella di Lino ed Elena Zambon, deceduti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altra, il cui funerale sarà celebrato in forma congiunta questa mattina alle 10.30, nella chiesa di San Bartolomeo. Entrambi avevano 86 anni e si erano conosciuti sui banchi di scuola, a Ragioneria, per poi perdersi di vista e ritrovarsi. Si sono sposati il 10 giugno 1961 a Padova. Dalla loro unione è nata Isabella.

Lino Zambon era noto in città per essere stato il direttore della filiale Intesa San Paolo, in via Mazzini, oltre che per essere stato, con la moglie, componente del Rotary Club. «Li ricorderò sempre come due persone molto preziose e presenti nella mia vita - racconta la figlia Isabella - mamma è stata una donna di classe, oltre che molto elegante. Era per me un esempio da seguire. Papà è sempre stato molto presente nella vita di famiglia, lasciando un segno in tante persone che ha aiutato. Nonostante provenisse da una famiglia che non lo aveva di certo accudito al meglio, facendogli passare un'infanzia brutta, ha saputo riscattarsi da solo, in maniera del tutto indipendente a livello sociale e lavorativo, portando anche tanti bei sentimenti di affetto verso mia mamma e me».

I coniugi Zambon hanno cessato di vivere per cause diverse. Prima se n'è andato Lino, giovedì 15, seguito poi dall'adorata moglie, lunedì scorso sera, dopo che questa nel dicembre dello scorso anno era stata operata a causa di una grave malattia, che l'aveva colpita da tempo. «Lasciano in me un vuoto enorme - conclude Isabella Zambon - giusto sabato mia figlia Livia, di 24 anni, aveva inaugurato un negozio in via X Luglio, e sperava potesse esserci almeno il nonno».

Lino e Elena Zambon lasciano anche l'altro nipote Alessandro, di 22 anni, e il genero Luca. Dopo il rito funebre, le due salme saranno portate al Tempio della cremazione di Copparo.

Marco Scarazzatti

