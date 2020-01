IL CONTAGIO ALLE PORTE

ROVIGO La vita va avanti, nonostante la terribile influenza che fa paura.

Giorgia Grassia sorride dietro la mascherina rosa, stempera il clima pesante con alcune battute, ha trascorso il weekend in Thailandia e si è rilassata in spiaggia. Al momento non pare intenzionata a rientrare a casa, ma la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro.

ALL'ALTRO CAPO DEL MONDO

La giovane originaria di Castelguglielmo vive e lavora a Hong Kong, dove aumentano le preoccupazioni per l'espandersi del coronavirus e la salute pubblica.

Sono state adottate importanti misure precauzionali, almeno fino al weekend, come rivela la ragazza polesana.

«Sono impiegata nel settore del business devolopment per un'azienda locale - ha spiegato Giorgia Grassia -. Qui a Hong Kong giriamo con guanti e mascherine. Stiamo lavorando da casa fino a fine settimana, ma è una misura preventiva imposta per monitorare il virus che ha un periodo di incubazione di circa quattordici giorni. Ho un paio di conoscenti originari di zone limitrofe di Wuhan, dove è scoppiata l'epidemia, ma fortunatamente i loro parenti stanno bene e non hanno riportato conseguenze».

Giorgia Grassia rimane sempre in contatto con amici e parenti, soprattutto con mamma Alda e papà Giorgio, ex sindaco di Castelguglielmo ed ex assessore provinciale nella giunta Virgili.

La 27enne polesana è consapevole del momento delicato che sta attraversando Hong Kong: «Tra proteste e virus, questa città sta soffrendo» sottolinea.

DAL 2018 ALL'ESTERO

La ragazza si è stabilità nella ex colonia britannica diventata territorio cinese nel 2018. Si è laureata al Politecnico di Hong Kong con risultati brillanti. Ma adesso il futuro è incerto: «Se tornerò a casa? Se la situazione diventa critica sì, ma al momento mi sembra eccessivo tornare in Polesine».

IN VIAGGIO

Durante il breve viaggio in Thailandia, Giorgia ha potuto constatare le misure di prevenzione.

«Le persone che entrano ed escono dagli aeroporti vengono controllate con i sensori di temperatura corporea» ha spiegato lei stessa.

L'avanzare del virus ha inasprito i già tesi rapporti politici tra la Cina e Hong Kong. La governatrice locale Carrie Lam ha annunciato alla popolazione, indossando una mascherina, che bus, voli e traghetti dalla Cina saranno ridotti al minimo. Pechino, inoltre, non rilascerà più visti individuali per entrare nell'ex colonia inglese.

MISURE ESTREME

Misure mai viste prima. E anche gli impiegati pubblici sono costretti a lavorare da casa, prigionieri nelle loro abitazioni. La soglia d'attenzione è elevatissima. E' ancora il vivo da queste parti il ricordo della Sars che, nel 2003, aveva ucciso oltre 300 persone. Nel frattempo, le stime elaborate dall'Università di Hong Kong sono decisamente più allarmanti dei numero ufficiali: sarebbero addirittura 44mila le persone infette solo a Wuhan.

Alessandro Garbo

