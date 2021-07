Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FRAZIONIROVIGO Con una cerimonia dai toni intensi, la comunità di Granzette si è ritrovata per inaugurare la via che il Comune ha voluto dedicare a Federico Bazzan. Conosciuto familiarmente come Chicco, Federico ha dovuto cedere alla malattia dopo aver dedicato ai giovani molti anni della sua vita, con passione ed entusiasmo, nel ruolo di educatore e di animatore. Una figura di riferimento per i gruppi giovanili locali e per le iniziative a...