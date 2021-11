Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOVITÀROVIGO (E. Bar.) Cultura e turismo senza barriere, più accessibili e inclusivi. È l'obiettivo cui punta l'associazione Cosechesuccedono che oggi alle 17, nella sala Flumina del museo dei Grandi fiumi, presenta il team, il progetto e i dispositivi di One more experience, start up formata da una squadra di giovani digital maker che hanno progettato e creato dei dispositivi in grado di favorire l'accessibilità degli spazi museali e...