La vaccinazioni viaggiano spedite e già il 50% dei 34.400 sessantenni polesani ha ricevuto almeno una dose mentre anche la prima fetta di cinquantenni inizia ad essere consistente, ovvero il 20% dei 39.400 totali, considerando però che una parte era già stata vaccinata perché rientrava in altre categorie prioritarie come sanitari o insegnanti. In ogni caso il dato consolidato alla giornata di sabato, quando sono state somministrate 1.779...