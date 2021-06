Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ATTRAZIONEMELARA La magia della ruota panoramica in Alto Polesine. La ditta Technical Park ha montato una ruota panoramica di 50 metri e la inaugurerà aprendola eccezionalmente al pubblico per soli tre giorni prima di consegnarla al committente (Società Montenero & Soffiatti), smontarla e spostarla per un successivo montaggio nella vera location di destinazione. Questa è infatti una ruota gigante portatile e per le imponenti dimensioni...