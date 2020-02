La comunità cinese che vive in Italia si è subito attivata per costruire una rete di controllo interna al fine di monitorare i connazionali che arrivano nei vari aeroporti Italiani. In pochi giorni si è formata una vera e propria catena via Whatsapp. Come funziona la rete virtuale? «Semplice spiega un'esercente cinese che lavora in centro a Rovigo - Siamo informati minuto per minuto di chi arriva nella zona in cui ci troviamo, sappiamo il nome e se è stato sottoposto a controllo. In questi giorni nessuno arriva in Italia, e quindi in Polesine, senza che la comunità ne sia informata. Siamo molto rigidi con questo, collaboriamo con i consolati e le autorità. Spesso sappiamo in anticipo dell'arrivo di un connazionale e, per ulteriore garanzia, viene sottoposto ad un'ulteriore verifica e messo in quarantena». La comunità ha in pratica attivato una vera e propria rete interna di controllo anche per scongiurare l'ipotesi che qualcuno raggiunga l'Italia per altre vie, saltando le barriere sanitarie. «In Cina sono riusciti a costruire un ospedale in 10 giorni spiega la donna - I cinesi sono davvero determinati quando si tratta di emergenze. L'importante è però che anche gli altri Paesi si impegnino ad applicare rigidi protocolli sanitari alle frontiere, come la Cina sta già facendo».

