ROVIGO Spesso chiedere e avere sostegno per chi è in difficoltà non è facile, ancora di più quando si è giovani. Per questo è nato il Tavolo adolescenti a rischio, che si è riunito per la prima volta. All'iniziativa partecipano associazioni di volontariato, cooperative sociali operanti nel territorio, servizi dell'Ulss 5 quali il Consultorio Familiare, il Serd (Servizio dipendenze) e il Centro di salute mentale. L'idea di questo Tavolo, come ha spiegato l'assessore al Welfare Mirella Zambello, è nata alla fine del 2019 dall'esigenza di avviare un coordinamento tra soggetti del territorio che a vario titolo si occupano di progetti rivolti agli adolescenti a rischio di disagio e di devianza, e che sono coinvolti nelle azioni a favore dei giovani inattivi, i cosi detti neet.

L'obiettivo di questo coordinamento è in primo luogo fare una analisi delle esigenze prioritarie che riguardano questa fascia d'età e il target dei ragazzi che interrompono i percorsi di studio, al fine di impostare una programmazione di medio e lungo termine, di iniziative e interventi, mettendo in rete le potenzialità di tutti i soggetti coinvolti.

«Vogliamo rendere più accessibili - ha affermato Zambello - le opportunità per famiglie e ragazzi di richiedere e avere aiuto, e offrire opportunità di formazione e di riqualificazione orientati agli inserimenti lavorativi su settori che effettivamente possano favorire un impiego. Al Tavolo hanno aderito infatti anche l'Enaip e Veneto lavoro, che hanno strumenti specifici nell'ambito delle politiche per il lavoro».

