L'EVENTO

ROVIGO Ci sarà un po' di Polesine nella Partita del cuore che si gioca allo stadio Bentegodi di Verona stasera con diretta su Rai Uno a partire dalle 21.45.

Il regista televisivo della serata è infatti Luca Fozzati, 52 anni, ormai da ben 39 anni nel mondo della televisione. Dopo gli esordi negli studi di Tele Veneto Atr, una delle prime emittenti radiotelevisive regionali, Fozzati è approdato ai principali network nazionali, curando la regia di grandi eventi sportivi. Da 16 anni è sui campi di serie A di calcio per guidare le telecamere delle partite del campionato, oltre a tanti altri eventi sportivi di rugby, pallavolo, basket e pattinaggio su ghiaccio.

Inedita quest'anno la formula dell'appuntamento con in campo personalità dello spettacolo e non solo a sfidarsi con la Nazionale cantanti. Quattro squadre con quattro capitani, con sfide incrociate e una finale, tutto in una sera. Si sfideranno le squadre capitanate da Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e Salmo. La diretta tv sarà condotta da Carlo Conti. In campo artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo. Tra i nomi ci sono Pio e Amedeo in qualità di presidenti-giocatori e Milena Bertolini nella squadra di Alessandra Amoroso, Paolo Maldini e Stefano Pioli per Bova, Paolo Bonolis e Dida (Nelson de Jesus Silva) in quella di Morandi e Ramazzotti, Massimo Giletti nella squadra di Salmo.

