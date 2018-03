Una polesana presidente del Senato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO MADAMAROVIGO Sulla carta d'identità della prima presidente del Senato donna della Repubblica italiana c'è impressa la dicitura nata a Rovigo. Tanto basta al Polesine per sperare in un moto d'orgoglio territoriale che porti a questa terra di provincia un vantaggio misurabile in termini di prestigio.MARITO ADRIESEMaria Elisabetta Alberti Casellati non è solo nata a Rovigo, ma porta anche con sé un cognome importante per la tradizione adriese. Il marito infatti, l'avvocato Giambattista Casellati, è discendente di una famiglia che ad...