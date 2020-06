L'inventiva mai è mancata agli italiani. In tempo di Coronavirus i ristoratori non si sono fatti scoraggiare. E così in una pizzeria ristorante di Adria c'è chi si è inventato la pizza anti Covid-19, nel tentativo di esorcizzare il virus. «Tutto è nato una sera di circa un mese fa, mentre stavamo facendo le consegne da asporto - racconta Fabrizio Navicella, uno dei due gestori di La Farmacia dei sani, di via Emanuele Filiberto - ci è nata l'idea di battere il Coronavirus in modo originale, scegliendo un mix di ingredienti forti abbinati ad altri tosti e ad alcuni più leggeri. Finora questa pizza sta avendo un discreto successo tra la nostra clientela». Da quando la pizzeria adriese ha riaperto i battenti, nel menù tradizionale è stata aggiunta una pagina, quella iniziale, dove compare la dicitura Novità: pizza (anti) Coronavirus. Gli ingredienti, oltre a pomodoro e mozzarella, sono prosciutto cotto, salamino piccante, cipolla rossa di Tropea, friarelli e piselli. Al pizzaiolo Morris Fazzi spetta l'abilità di abbinare il piccante con il dolce, con la cipolla che serve a dividere i gusti piccanti da quelli dolci. «Come primo sabato, dalla riapertura, siamo stati molto felici con ben 120 coperti - racconta Natalino Migliorini, il titolare, ex calciatore del Rovigo in serie D -nel secondo sabato si è registrato un calo. Speriamo che tutto prosegua al meglio per l'estate».

Marco Scarazzatti

