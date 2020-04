Il Distretto Rotary 2060 a fianco delle popolazioni nell'emergenza Covid 19. La realtà, che riunisce i club rotariani delle Regioni Trentino, Friuli e Veneto, ben 88 club per circa 4.450 soci, ha donato a varie realtà del Triveneto ben 150mila mascherine chirurgiche del valore di circa 75mila euro. Le protezioni sono arrivate nei giorni scorsi nella sede di Anpas Veneto ad Adria e sono state immediatamente distribuite. Di queste, 60mila sono andate ad Anpas Veneto. «A prescindere dal valore della donazione, che visti i prezzi di mercato in questi giorni la rende un regalo davvero imponente in termini economici - dichiara Lamberto Cavallari, presidente di Anpas Veneto e vicepresidente di Croce Verde Adria -, è l'utilità che ha per noi operatori che la rende particolarmente gradita. Abbiamo vissuto settimane difficili proprio per la mancanza di dispositivi di protezione». Cavallari ringrazia di cuore il Rotary Club International in particolare ll Distretto Rotary 2060 e il suo governatore Massimo Ballotta per l'attenzione che ha avuto per il mondo della pubblica assistenza «ed anche - aggiunge - il presidente del Rotary Club di Belluno, Felice Gaiardo, che ha ben saputo rappresentare il bisogno di Anpas Veneto». Ringrazia il Rotary anche Antonio Sturaro presidente della Croce Verde di Adria. L'associazione adriese ha beneficiato di ben 3mila mascherine. «Quanto arrivano queste donazioni - sottolinea Sturaro - è sempre un segnale di importante per il volontariato».

