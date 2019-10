Una panchina rossa per dire no alla violenza di genere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TAGLIO DI PO Inaugurata in piazza Venezia, la Panchina rossa espressione del progetto Taci (Teatro Arte Cultura Inclusione contro la violenza sulle donne), promosso da Auser Veneto. Per l'occasione erano presenti tre classi della scuola Maestri. «Taglio di Po è tra i 50 comuni veneti che hanno accolto questo importante progetto di solidarietà - ha detto l'assessore all'istruzione e cultura, Veronica Pasetto - per ricordare tutte le vittime della violenza di genere. Siamo stati coinvolti dall'Auser Rovigo e da subito abbiamo voluto...