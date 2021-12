L'INIZIATIVA

ROVIGO (E. Bar.) Una decorazione speciale per il maestoso albero di Natale di piazza Vittorio Emanuele. Tra tante palline rosse, l'abete che svetta sul liston ha una nuova pallina blu che spicca tra i rami: si tratta di quella appesa da una pattuglia delle Volanti della Polizia, alla presenza del questore Giovanni Battista Scali, del sindaco Edoardo Gaffeo e di Vittorio Ceccato, vicepresidente di Confesercenti che ha curato l'allestimento del cuore cittadino. La pallina è stata appesa sugli abeti delle piazze più importanti d'Italia per suggellare il legame tra la Polizia e le comunità per le quali ogni giorno i poliziotti sono impegnati, per garantire la sicurezza dedicando la massima attenzione alle situazioni più fragili. Non solo. Sempre ieri, la pallina della Polizia è stata posizionata anche all'albero di Natale allestito in Questura, mentre domenica scorsa è stato diffuso un video di auguri che la Polizia realizza ogni anno in occasione delle festività per porgere un messaggio di augurio e di speranza a tutti i cittadini per il nuovo anno. Nel filmato i poliziotti decorano l'albero insieme ai bambini e idealmente, a tutti coloro con i quali durante l'anno sono state condivise esperienze di lavoro e prossimità.

